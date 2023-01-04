Murat Atar: Derdi dinlenmemiş hiçbir vatandaş bırakmayacağız

İYİ Parti Kocaeli il başkan adayı Murat Atar 15 Ocak’ta yapılacak olan İYİ Parti il kongresinde il başkanı seçildiği takdirde nasıl bir yol izleyeceğini anlattı. Atar “Artık il teşkilatımız sadece başkan ve çevresindeki birkaç kişi ile yönetilmeyecek. Girmedik ev, apartman, işyeri; ayak basmadık sokak, cadde, köy, mahalle; çalınmamış kapı, sıkılmamış el, duyulmamış ses, derdi dinlenmemiş hiçbir vatandaş bırakmayacağız” dedi

Açıklamasını sosyal medya hesabından yapan Atar şu ifadeleri kullandı:

Saygıdeğer İyi Parti Ailem ve Değerli Kocaeli’ler

MÜSAVAT ve MEŞVERET

15 Ocak Pazar günü gerçekleştireceğimiz il kongremiz hem partimiz hem de şehrimiz siyaseti adına yeni bir başlangıç tarihi olacaktır. 16 Ocak Pazartesi günü itibari ile bugüne kadar alışılmış klasik parti yönetiminden mücadele ve hedefe yönelik kararlar alan ve çalışmalar yapan bir il başkanlığı ve yönetim kurulu göreceksiniz.





Kongre günü itibari ile yapılacak genel seçimler için en çok 150 günümüz olacak. Bu 150 gün için sizlere güzel ve rahat günler vadetmiyorum. Sizlerden sıkıntılı, zorlu ve mücadele ile geçecek 150 gününüzü, 5 ayınızı istiyorum. Çocuklarınızdan, eşinizden, anne babanızdan, ailenizden, arkadaşlarınızdan, işinizden alıp Büyük Türk Milleti’nin geleceğine armağan edeceğiniz 150 gününüzü istiyorum.





ÇALINMAMIŞ KAPI DERDİ DİNLENMEMİŞ HİÇBİR VATANDAŞ BIRAKMAYACAĞIZ

Girmedik ev, apartman, işyeri; ayak basmadık sokak, cadde, köy, mahalle; çalınmamış kapı, sıkılmamış el, duyulmamış ses, derdi dinlenmemiş hiçbir vatandaş bırakmayacağız. Kuruluşunun yüzüncü yılında Cumhuriyetimizi ve Büyük Türk Devletini nasıl imar edip yeniden ayağa kaldıracağımızı tüm halkımıza anlatacağız. İyi Partililerin bu büyük vatan için neler yapmak istediğini, Meral Akşener’in bu büyük millet için neler hayal ettiğini tüm halkımıza yüz yüze anlatacağız.





SADECE BAŞKAN VE ÇEVRESİNDEKİ BİRKAÇ KİŞİ İLE YÖNETİLMEYECEK

Artık il teşkilatımız sadece başkan ve çevresindeki birkaç kişi ile yönetilmeyecek. Bugüne kadar teşkilatımız il başkanının birkaç yakın yardımcısı ile alıp kural yerine gelsin diye yönetim kuruluna bildirdiği kararlar ile yönetilmeyecek. Artık il yönetimi tüm kararların müsavat ve meşveret ile yani demokratik teammüller içerisinde her üyenin eşit söz ve karar hakkına sahip olduğu ilimizin en üst istişare ve karar heyeti olacaktır.

YETER SÖZ MİLLETİNDİR

İlimizde bugüne kadar hiç gerçekleştirilmemiş olan meşveret meclisleri ilçe divan toplantılarını ilk iki hafta içinde 30 Ocak tarihine kadar tamamlayıp 31 Ocak Salı günü il divanını gerçekleştireceğiz. Sizleri şimdiden 31 Ocak Salı günü yapacağımız il divan toplantısına bekliyorum.

Sevgi ve saygılarımla kamuoyuna duyurulur.

YETER SÖZ MİLLETİNDİR…