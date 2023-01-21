Nusret Acur’dan ‘kötü koku’ tepkisi: Vatandaşımız cevap beklerken yetkililer bakan peşinde

Kocaeli’de etkisini gösteren ve sebebi halen bulunamayan ‘kötü koku’ ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. “Kocaeli’de dünden beri etkisini gösteren ve bugün itibariyle merkez ilçe olan İzmit’e kadar gelen kokunun kaynağı halen belirlenemedi” diyen Acur, “Ne soluduğunu bilmeyen vatandaşlar, kokunun kaynağı için yetkililerden açıklama bekledi ancak neredeyse bütün yetkililerin bugün tek bir işi vardı; Bakan Nureddin Nebati’yi izlemek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri konuyla ilgili çalışmalara başlamasına rağmen halen kaynağın bulunamaması, TÜBİTAK uzmanlarının da devreye girmesine yol açtı; neredeyse 24 saattir kokunun kaynağı bulunamadı” ifadelerini kullandı.

“YETKİLİLER BAKANIMIZA ZAMAN AYIRDI”

Bütün yetkililerin bakana zaman ayırdığını belirten Acur, “Ne soluduğunu bilmeyen vatandaş, yetkililerden açıklama beklemektedir. Oysaki yetkililer önce Fevziye Camii’nde sayın bakan ile Cuma namazını kılmış, daha sonra çay bahçesinde çayını içmiş, bir iki kendilerine yakın esnafı ziyaret etmiş, AK Parti il başkanlığında Kocaeli’yi övmüş, seçimi kazanacaklarını söylemiş, Kocaeli Ticaret Odası’nda iş insanlarına ‘ekonomimize güvenin’ mesajı vermiştir. 2 milyondan fazla vatandaşımız kokunun kaynağının nedenini beklerken bütün yetkililerimiz bakanımıza zaman ayırmıştır” dedi.

“MİLLETİMİZLE GÜLEN BİR İKTİDAR ÇOK YAKIN”

Acur son olarak, “Bir kokunun kaynağını bile bulamayan, bunun için sadece yetkililerin görevlendirdiğini duyuran iş bilmez yöneticiler, çok yakın zamanda gidecek, halkımız İYİ’lik ile tanışacaktır. Millete hizmetkarlıkta milletin sorunlarını çözmeden gülerek fotoğraf paylaşan değil milletimizin sorunlarını çözerek milletimizle gülen bir iktidar çok yakındır” ifadelerini kullandı.