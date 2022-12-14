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Saadetli Genç Kadınlar Saha Çalışmalarına Devam Ediyor

Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Gençlik Kolları İzmit Yürüyüş yolu üzerinde “Fikir Duvarı” çalışması yaptı. Gençliğin nasıl bir ülke istediğini öğrenmek ve böylece çözüm projeleri hazırlamak amacıyla yapılan çalışmada “Nasıl Bir Ülke İstiyoruz?” sorusuyla hazırlanan duvar yoğun ilgi gördü. Saadet Partisi Kocaeli İl Kadın Gençlik Kolları Başkanı Zeynep Nur Vonal çalışmanın ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi.

Saadetli Genç Kadınlar Saha Çalışmalarına Devam Ediyor

14 Aralık 2022 Çarşamba 10:07


Gençliğe yapılacak her yatırım değerlidir ve güçlü bir Türkiye’nin tesisi için olmazsa olmazdır. 


Saadet Partisi Gençlik Kolları olarak Kocaeli genelinde, tüm ilçelerimizde genç arkadaşlarımıza ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Bu doğrultuda başlattığımız “Nasıl Bir Ülke İstiyoruz?” konulu fikir duvarı çalışmasının ilkini bugün merkez ilçemizde gerçekleştirdik. fikir duvarımıza yoğun ilgi gösteren genç arkadaşlarımızla sorunları ve çözüm önerilerini konuşma imkanı bulduk.

Geçim derdi, işsizlik, gelecek kaygısı, adalete olan güvenin yitirilmiş olması, yurtdışında yaşama isteği, kendini ifade edememe veya yaşadıkları mağduriyetler karşısında muhatap bulamama en çok dile getirilen sorunlar oldu. Bizler de çözümler için önerilerimizi kendilerine ifade ettik.

Peki gençler ne istiyor?

Maddi ve manevi alanda kalkınmış bir ülke istiyor. Her alanda tam bağımsızlığını sağlamış, başka ülkelerin uydusu olmayan, öncü ve lider bir ülke istiyor. Adaletin esas alındığı, emeklerinin ziyan edilmemesi için de liyakate önem verilen bir ülke istiyor. Ancak maddi ve manevi kalkınmanın sağlandığı, tam bağımsız, liyakatin önemsendiği ve adaletin olmazsa olmaz şart olduğu bir ülkede insana değer verildiğini söyleyebiliriz. Ve açıkçası gençler de kendilerine değer verildiğini görmek istiyorlar. Dolayısıyla gençliğe yapılacak her yatırım değerlidir ve güçlü bir Türkiye’nin tesisi için olmazsa olmazdır. Güçlü, kendine güvenen, geleceğe dair endişe duymayan, üretken gençliği olan ülke güçlü ülkedir. 


Biz, gençler olarak bu düzene razı değiliz


Biz, gençler olarak bu düzene razı değiliz, mahkum edildiğimiz bu koşullara razı değiliz! Bizi insanca yaşatmayan bu anlayışı kabul etmiyor, reddediyoruz.

Saadet Partisi olarak “insanı yaşatmak” da “insanca yaşatmak” da bizim vazgeçilmez önceliğimiz ve hedefimizdir.  Bu öncelik ve hedef doğrultusunda Saadet Partisinin en büyük zaferi için Kocaeli İl Kadın Gençlik olarak bizler de sahada bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Fikir duvarı çalışmalarımız, üye kayıt stantlarımızda üye çalışmalarımız ve farklı birçok proje ve çalışma ile sahada daha çok görünür olacağız.

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