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‘’Teşkilatlarımızla birlikte yürüyeceğiz ve çalışacağız’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Gebze İlçe Başkanlığını ve Gebze Belediyesi’ni ziyaret etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de eşlik ettiği ziyarette, 31 Mart yerel seçimlerinde ortaya koydukları emek için Gebze teşkilatlarına teşekkür etti.

‘'Teşkilatlarımızla birlikte yürüyeceğiz ve çalışacağız''

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:23


“ÜLKEMİZE BÜYÜK HİZMETLER YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Büyükşehir Belediye başkanlığı olarak 31 Mart 2019 tarihindeki seçimlerde 2014 seçimlerine göre oylarımızı artırdık” diyen Başkan Büyükakın, “Önümüzdeki süreçte teşkilatlarımızdan daha fazla bizim yanımızda olmasını istiyorum. Mahalle başkanlarımızdan ve teşkilatımızdan gelecek saha bilgilerine ihtiyacımız var.  Şunu bir kez daha ifade etmek isterim ki AK Parti olarak ülkemize büyük hizmetler yaptık, yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. “Teşkilat ziyaretlerinde bu davaya gönül vermiş siz değerli kardeşlerimi dinlemeye geldim” diyen Başkan Büyükakın, “Dün nasıl sizi dinlediysek bundan sonrada her daim dinleyeceğiz. Teşkilatlarımız yoksa bizlerin var olması da mümkün değildir." dedi.

 

AYAR, “TAHİR BAŞKANIMIZLA GURUR DUYUYORUZ”

AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ise “Gebze teşkilatı olarak biz büyük bir aileyiz. İstişarelerimizi ülkemizin ve şehrimizin gelişmesi için yapıyoruz. Tahir Başkanımızla gurur duyuyoruz. Bu gururu da gittiğimiz her yerde yaşıyoruz. Halkımızın Tahir Başkanımıza büyük bir teveccühü var” ifadelerini sarf etti. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü de makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Gebze Belediyemizle birlikte Gebzelilere büyük hizmetler yapacaklarını söyleyen Başkan Büyükakın, “Vatandaşımızın taleplerini biliyoruz. Zinnur Bey ile birlikte güzel hizmetleri ilçemize kazandıracağız” açıklamasını yaptı.

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