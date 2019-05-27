Törk Sert Konuştu

Yakup Törk, geçtiğimiz gün basında çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Törk açıklamasında, “Basına yansıyan haberlerde belgemizin iptali öne çıkarılmış ve yanlış bilgilendirme yapılmıştır. Görünen o ki birilerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyoruz” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Darıca Belediye Başkan Adayı olan Yakup Törk, basında çıkan haberlere yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Törk açıklamasında, vatandaşların yararına ve belediye dahilinde yapılan bir işlem olduğunu söyleyerek, kamuoyuna yansıtıldığı üzere işini yapmaya engel bir durum olmadığını belirtti. Törk açıklamasında, “Bazı basın yayın organlarında Müteahitlik belgemizin iptal edildiği, bir daha iş yapamayacağımız gibi haberler yer almıştır. Başlıklarda Yakup Törk’ün belgesinin iptali öne çıkarılmış ve yanlış bilgilendirme yapılmıştır.

MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN

Konuyu basından öğrenmiş olup detayını incelediğimizde Darıca’da yaptığımız halihazırda oturumun başladığı 34 daire 4 adet İşyerinden oluşan bir sitenin 26 Mart 2019 tarihinde iskanının alındığı, iskan işleminin hızlıca alınması site sakinlerinin abonelik vb. konularda mağduriyet yaşamaması için Darıca Belediyesi bilgisi dahilinde SGK Kurumundan ilişiksizlik belgesi alınmadan işleme devam edilmiştir. Site sakinlerinin mağdur olmaması için yapılan bu işlem, bizlerinde sonradan öğrendiği üzere yeni yapılacak inşaatlar için ruhsat alımlarında geçici süre ile 1 yıl boyunca müteahhit olarak gözükememe durumunu ortaya çıkarmıştır.

AÇIKLAMA GEREĞİ DUYDUK

Herhangi bir şekilde işlerimizi yapmamıza bir engeli yoktur. Herhangi bir yetki iptali söz konusu değildir. 1989 yılından beri devam eden aile şirketimiz İlbeyoğlu Mühendislik Ülkemizin zor ekonomik koşullarında bile sürekli güçlenerek büyümeye devam etmektedir. 30 yılı bulan tecrübesiyle 1000’ in üzerinde ürettiği konut sayısıyla alanında güvenilir bir firma olarak her daim güçlü yapısıyla yaşayacaktır. Yakup Törk isminin tanınırlığı belli ki bu teknik konuyu gündeme taşımıştır. Biz hala birilerinin korkulu rüyası olmaya devam ediyoruz. Ticari imajımızı zedelemeyi hedef alan bu haberler için açıklama yapma gereği duyulmuştur” ifadelerine yer verdi.

















