Vekil Yaman, Anadolu turunda

14 Mayıs genel seçimlerin ardından üçüncü kez milletvekili seçilen Cemil Yaman, AK Parti’de ki Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine de devam ediyor. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam eden Yaman, seçimlerin ardından Genel Merkezin görevlendirmesi ile ilk Doğu ve Güneydoğu Anadolu turuna önceki gün çıktı.





İLK DURAK SİİRT

Ziyaretlerin ilk durağı olan Siirt Belediyesi’ni ziyaret eden Yaman, aynı zamanda Siirt Belediyesi Başkan Vekili olan Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi. AK Parti Siirt İl Başkanı Av.Ekrem Olğaç ile Eruh ve Tillo Belediye Başkanlarının da eşlik ettiği ziyarette şehrin genel durumuna dair bilgiler alan Yaman akabinde Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın’ı ziyaret ederek Siirt temaslarını noktaladı. Ziyarette Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, vekil Yaman’a Türk Bayrağı kilim hediye etti.





BATMAN’DA STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Siirt’ten Batman’a geçen Vekil Yaman ilk olarak Batman İl Başkanlığında İl Başkanı Av. A.Akif Gür ve il genel meclis üyeleri ile bir araya geldi. Yaman daha sonra ise ilçe ve belde belediye başkanları ile buluştu. Yaman’ın Batman’da ki son durağı ise Memur-Sen Batman İl Başkanlığı oldu. Burada Batman Sivil Toplum kuruluşları ile bir araya gelen Yaman çalışmalar hakkında bilgiler verirken, STK temsilcilerinin de sorun ve taleplerini dinledi.





SON DURAK BİTLİS OLDU

Yaman’ın doğu turunda son durağı ise Bitlis oldu. AK Parti Bitlis İl Başkanı Av. Kadir Kösteçi’yi ziyaret eden Yaman, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları ve yönetimleri, il genel meclis başkanı ve meclis üyeleri ile bir araya gelerek genel seçim değerlendirmesi, il, ilçe teşkilat çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundular. Yaman, Bitlis’te ki son durağında da yine Sivil Toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek çalışmalar sorun ve taleplerini dinledi.