Yarış Başladı!

Cumhurbaşkanlığı istemi teklifinin Meclis’de kabul edilmesinin ardından Siyasi partiler sahaya inmeye başladı. AK Parti ve CHP İl Başkanlıklarında toplantı düzenleyerek yapılması gerekenleri masaya yatırdı.

18 Maddelik Cumhurbaşkanlığı sistemi Anayasa değişikliğinin TBMM’de kabul edilmesinin ardından siyasi partiler sahaya inmeye başladı. Mart sonu ya da Nisan ayı içinde yapılacak Referandum için, Meclis’de ki görüşmelerin ardından bu kez siyasiler sahada mücadelede edecek. Değişiklik teklifini 316 imzayla Meclise getiren ve “Evet” tercihinin en güçlü temsilcisi AK Parti ile Meclis de sert muhalefet yapan “Hayır” tercihinin en güçlü savunucusu CHP saha çalışmalarına başladı.



AK PARTİ’DE BAŞKANLAR TOPLANDI



AK Parti’de Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, ilçe başkanları toplantısı ile referandum çalışmalarına başladı. İlçe Başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştiren Ceyhan, “Tüm saldırılara zorbalıklara ve engellemelere rağmen meclis elinden geleni yaparak kararı en yüce makam olan millete teslim etmiştir. Emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Artık iş teşkilatlarda. Bizim işimiz bu süreçte gece gündüz demeden, doğru hamlelerle milletimize ulaşarak, anayasa değişikliğinin ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin neden Türkiye için gerekli olduğunu anlatacak, seçim günü herkesi sandıklara götürmek için gayret içinde olacağız. Anayasa değişikliği olmazsa olmazımız.” dedi.



CHP’DE STRATI VERDİ



CHP’de referandum çalışmalarına İl Binasına düzenlediği toplantıyla başladı. İl başkanı Sarıbay, Milletvekilleriyle toplantı düzenleyerek çalışmaları değerlendirdi. Toplantıyla ilgili konuşan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Demokrasiye hançer vurup, milletin elinden egemenliğin alınıp tek bir adam için hazırlanmış anayasaya hayır diyoruz. Şimdi Cumhuriyetimize ve Atatürk'e sahip çıkma zamanı, şimdi inandığımız tüm değerleri koruyup, mücadele verme zamanı.”diye konuşulurken, Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Kafalarının arkasındaki hesaplaşma planını; bu ülkenin kurulması için canı pahasına mücadele eden bu milletin torunları bozacaktır. Cumhuriyet’in kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin temelindeki bağımsızlık ruhu referandumda kendisini gösterecektir. Unutulmamalıdır ki, 80 milyon 1’den büyüktür!”dedi.



Evren KIZILTAŞ