Yarış Başladı!

AK PARTİ’DE BAŞKANLAR TOPLANDI
AK Parti’de Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, ilçe başkanları toplantısı ile referandum çalışmalarına başladı. İlçe Başkanlarıyla istişare toplantısı gerçekleştiren Ceyhan, “Tüm saldırılara zorbalıklara ve engellemelere rağmen meclis elinden geleni yaparak kararı en yüce makam olan millete teslim etmiştir. Emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Artık iş teşkilatlarda. Bizim işimiz bu süreçte gece gündüz demeden, doğru hamlelerle milletimize ulaşarak, anayasa değişikliğinin ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin neden Türkiye için gerekli olduğunu anlatacak, seçim günü herkesi sandıklara götürmek için gayret içinde olacağız. Anayasa değişikliği olmazsa olmazımız.” dedi.
CHP’DE STRATI VERDİ
CHP’de referandum çalışmalarına İl Binasına düzenlediği toplantıyla başladı. İl başkanı Sarıbay, Milletvekilleriyle toplantı düzenleyerek çalışmaları değerlendirdi. Toplantıyla ilgili konuşan Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Demokrasiye hançer vurup, milletin elinden egemenliğin alınıp tek bir adam için hazırlanmış anayasaya hayır diyoruz. Şimdi Cumhuriyetimize ve Atatürk'e sahip çıkma zamanı, şimdi inandığımız tüm değerleri koruyup, mücadele verme zamanı.”diye konuşulurken, Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Kafalarının arkasındaki hesaplaşma planını; bu ülkenin kurulması için canı pahasına mücadele eden bu milletin torunları bozacaktır. Cumhuriyet’in kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin temelindeki bağımsızlık ruhu referandumda kendisini gösterecektir. Unutulmamalıdır ki, 80 milyon 1’den büyüktür!”dedi.
Evren KIZILTAŞ