YENİ KABİNE

Başbakan Binali Yıldırım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından bir basın toplantısı yaptı.

Başbakan Yıldırım, "Görev yapanlar, bugün Bakanlar Kurulunda yeni göreve başlayacakların hepsi birbirinden üstün, kapasiteli, meziyetlere sahip arkadaşlar. O bakımdan ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir. Görev dağılımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle başbakan yardımcılarının görev dağılımıyla hangi kurumlardan hangi başbakan yardımcılarının, kimin sorumlu olacağı konusu gün içerisinde daha sonra ilan edilecektir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nda bazı değişikliklere gidildiğini bildirdi.

Yapılan değişikliklerle yeni kabine şu şekilde oluştu:

Başbakan Yardımcıları: Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı: Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Ahmet Arslan