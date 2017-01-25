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Zam Değil, İndirim Yapın!

Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ağır aksak ilerleyen fahiş ücretli toplu ulaşıma daha da zam yapmayı planladıklarının duyumunu aldıklarını söyledi.

Zam Değil, İndirim Yapın!

25 Ocak 2017 Çarşamba 10:35

Haftalık ilçe yönetim kurulu toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendiren Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, halka hizmet noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve onun sınıfta kalan Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun halkı nasıl daha çok mağdur edebiliriz bunu düşündüğünü söyledi. ulaşıma yapılması düşünülen zamma tepki gösteren Korkmaz, bu düşünceden vazgeçilmesini istedi. 

‘’ZAM DEĞİL, İNDİRİM YAPIN”

Fahiş toplu ulaşım ücreti ile ülkenin en yüksek parasını ödediklerini ifade eden Başkan Korkmaz, “Bu yetmiyormuş gibi bir de yeniden toplu ulaşıma zam yapılması planlanıyormuş. Buna gerekçe olarak da dolar ve akaryakıttaki artışı gösteriyorlar. Beyler siz değil miydiniz dolarını boz oyunu boz diye bu halka tüm birikimlerini bozdurup zengini daha zengin haline getiren. Siz ekonomi okumadınız mı hiç? Ya da hiç esnaflık yapmadınız mı? Arz talep dengesi diye bir şey duymadınız mı hiç. Ama tabi bunlar sizin için geçerli değil. Dolar üstünden maaş alan makam mevki sahiplerinin hiç maaşlarını TL cinsinden aldıklarını ya da almak için çaba sarf ettiklerini duymadık. Şimdi istifçi esnaf zihniyeti ile yangın yerinden nasıl daha fazla savaş ekonomisi ile zengin olabiliriz bunun derdinde bir Belediye ve Başkan modelini izliyoruz. Her bulduğu fırsatı halka hizmet noktasında değerlendirmeyen aksine nasıl halka daha fazla zam yapabilirim bunun planlamasını yapan bir belediye. Yazıktır günahtır. El insaf. 4 kişilik bir ailenin şu şartlar altında sadece babası çalışsa kazandığı maaşın yarısı zaten ulaşıma gidiyor. Şimdi bu payı daha da arttırıp ailenin kuru ekmeğine de mi göz diktiniz. Sayın Karaosmanoğlu gelin Toplu taşımada yapmayı planladığınız ‘’Zam yerine İndirim Yapın’’. Çünkü süz o makamlara halka hizmet için geldiniz eziyet için değil.” dedi.

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