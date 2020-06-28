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SPOR:
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65 yaş üstü vatandaşlara açık havada egzersiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Projesi ile 65 yaş üstü katılımcı üyelerine açık havada egzersiz yaptırdı.

65 yaş üstü vatandaşlara açık havada egzersiz

28 Haziran 2020 Pazar 11:36

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anne Şehir Projesi kapsamında 65 yaş üstü katılımcı üyelerine 3 ay sonra açık havada nefes ve spor egzersizleri yaptırdı. Katılımcılar nefes egzersizleri ve hafif hareketler yaparak stres attı.

 

AÇIK HAVADA SPOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pandemi süresince evlerinde kalmak zorunda olan ve 3 aylık bir sürecin ardından dışarıya çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri büyüklerimizin normalleşme sürecine uyum sağlaması için çalışmalara başladı. 3 aylık bir sürecin ardından 65 yaş üstü vatandaşlar açık havada spor yaptı.

 

NEFESE YÖNELİK VE FİZİKSEL 

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı kapsamında 65 yaş üstü vatandaşımızın katıldığı egzersizler Seka Park’ta yapıldı. Vatandaşlar gerçekleşen sohbetin ardından, nefes egzersizleri ve evde kendilerinin de yapabilecekleri hafif fiziksel egzersizler yaptı.

 

HER GÜN YARIM SAAT SPOR

Yetkililer her gün yapılan yarım saatlik nefes ve beden egzersizlerinin hayatımızda önemli bir değişikliğe sebep olacağını belirtti. Özellikle kontrollü nefes egzersizlerinin kişiyi depresyon, anksiyete, uykusuzluk, travma sonrası stres bozukluğu, dikkat eksikliği gibi rahatsızlıkların semptomlarını azaltmada yardımcı olduğunu aktardı.

 

ÖZEL EGZERSİZLER

Fizyoterapist eşliğinde gerçekleşen egzersizlerde, vatandaşların salgından dolayı evde kaldığı süre içinde; azalmış fiziksel aktivite sonucu ortaya çıkmış olabilecek eklem hareket açıklığı kısıtlılığı, kas kütlesi kaybı, kemik kütlesi kaybı ve ağrıların azaltılması veya önlenmesi amaçlarıyla fiziksel rahatsızlıklar cevaplandırılıp, uygun olan hareketler uygulamalı yaptırılıyor.

 

HAFTADA 3 GÜN EGZERSİZ

Ayrıca Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri tüm vatandaşlarımıza yönelik fiziksel egzersizler;  saat 08.30-09.30 ve 18.30-20.00 saatleri arasında Gebze Alaaddin Kurt Stadyumu ve SEKASEM’de açık havada yapılıyor. Gerçekleşen spor faaliyetleri hakkında 318 21 50 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.

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