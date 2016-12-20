SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Antalya’ya Hareket Var

Ligin ilk yarısını 17 puanla 8.sırada tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, devre arasını kampını gerçekleştirmek üzere Antalya’ya gidecek.

Antalya'ya Hareket Var

20 Aralık 2016 Salı 11:18

Çarşamba günü ikinci yarı hazırlıkları için toplanacak olan ekibimiz Pazar günü sabah  uçağıyla Antalya’ya gidecek ve burada Belek bölgesinde bulunan Atlantis Otel’de 11 gün süreyle kamp yapacak. Bu arada Çayırovaspor transfer dosyasını açtı. Yeşil-Siyahlı kurmaylar, teknik direktör Eyüp Tutcuoğlu’nun raporu doğrultusunda takıma 3 takviye yapacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
AntalyaLigYeşilsiyahlı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KASKF Mesaj Yayınladı KASKF Mesaj Yayınladı
Gökhan Altıntaş Toplantı Düzenliyor Gökhan Altıntaş Toplantı Düzenliyor
Ligi Tepede Tamamlayacağız' Ligi Tepede Tamamlayacağız'
Beşiktaş 7 Yaptı Beşiktaş 7 Yaptı
Bugün İdmana Çıkıyor Bugün İdmana Çıkıyor
Yen de Gel Darıca! Yen de Gel Darıca!
Yukarı Çık

KASKF Mesaj Yayınladı
KASKF, hayatını kaybeden Amedsporlu Şehmuz Özer için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Haberi Oku