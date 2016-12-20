Antalya’ya Hareket Var

Çarşamba günü ikinci yarı hazırlıkları için toplanacak olan ekibimiz Pazar günü sabah uçağıyla Antalya’ya gidecek ve burada Belek bölgesinde bulunan Atlantis Otel’de 11 gün süreyle kamp yapacak. Bu arada Çayırovaspor transfer dosyasını açtı. Yeşil-Siyahlı kurmaylar, teknik direktör Eyüp Tutcuoğlu’nun raporu doğrultusunda takıma 3 takviye yapacak.