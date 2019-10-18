BAL'da Gebzespor-Çayırovaspor

Çayırova’da oynanacak olan mücadele öncesi her iki temsilcimizde hazırlıklarını tamamlarken, mücadele sonunda 3 puana ulaşan taraf olmak istiyorlar. Geride kalan 4 hafta sonunda Gebzespor, 2 yenilgi ve 2 de galibiyet alarak 6 puan toplama başarısı gösterirken, ev sahibi ekip konumundaki diğer temsilcimiz Çayırovaspor ise geride kalan 4 hafta sonunda henüz puanla tanışma başarısı gösteremedi. Temsilcimiz Gebzespor, 9 maçta rakip kalelere 9 gol atma başarısı gösterirken kendi filelerinde ise gol gördü. Çayırovaspor ise geride kalan 4 hafta sonunda sadece 1 gol atarken kendi filelerinde ise 11 gol gördü. Pazar günü Saat 15.00’da başlayacak olan maça ilgininde olması bekleniyor
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