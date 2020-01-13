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Büyükgöz Beylikbağı Spor’un antrenmanına katıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştiren Beylikbağı Spor’un antrenmanına katıldı, futbolcular ve kulüp yönetimine başarılar diledi.

Büyükgöz Beylikbağı Spor'un antrenmanına katıldı

13 Ocak 2020 Pazartesi 09:39

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştiren Beylikbağı Spor’un antrenmanına katıldı, futbolcular ve kulüp yönetimine başarılar diledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Gebze Ak Parti Gençlik kolları Başkanı Ayhan Yılmaz’ın da bulunduğu ziyaretten futbolcular, kulüp yönetimi ve taraftar da oldukça memnun oldu.

BAŞARILAR DİLEDİ

Sporculara baklava ikramında bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Biz Gebze Belediyesi olarak özellikle amatör spor kulüplerimize büyük önem veriyoruz. Profesyonel sporcular bu kulüplerden yetişiyor. Gebze’mizi ilerde gururlandıracak isimler inşallah bu kulüplerimizden çıkacak. Spor bir anlamada gençlerimizin de yanlış yollara sapmalarının önüne geçiyor. Sporcu insan sağlığına dikkat eder, düzenli bir hayatı olur. Futbolcularla sohbet eden Başkan Büyükgöz futbolculara ve Beylikbağı Spor Yönetimine başarılar diledi.

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