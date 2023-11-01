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Büyükşehir’den Köylere Futbol Sahası

Büyükşehir, İzmit’e bağlı Sarışeyh (Sarıhocalar) ve Nebihocalar köylerinde futbol sahası yapıyor

Büyükşehir'den Köylere Futbol Sahası

01 Kasım 2023 Çarşamba 10:58

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelere yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şehirde ne varsa kırsalda da olacak anlayışıyla hareket eden Büyükşehir, gençlerin spor yapabileceği alanlar inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit’e bağlı Sarışeyh (Sarıhocalar) ve Nebihocalar köylerinde futbol sahası yapılıyor.

 

TAMAMLANMA AŞAMASINDA

Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından yapılan Nebihocalar futbol sahası 42x24 ölçülerinde yapılıyor. Sentetik çim halısı serilen futbol sahasının etrafı 4 metre yüksekliğinde telle çevrildi. Sarışeyh futbol sahası ise 15x28 ölçülerinde inşa edildi. Sentetik çim halısı serilen proje kapsamında sahanın etrafı 4 metre yüksekliğinde telle çevrildi. Tamamlanma aşamasına gelen sahalar, kısa süre hizmete açılarak kırsaldaki gençlerin ve çocukların hizmetine sunulacak. Gençler bu sahalarda turnuvalar düzenleyip spor faaliyetleri gerçekleştirecek

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