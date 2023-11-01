Büyükşehir’den Köylere Futbol Sahası

Büyükşehir, İzmit’e bağlı Sarışeyh (Sarıhocalar) ve Nebihocalar köylerinde futbol sahası yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelere yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şehirde ne varsa kırsalda da olacak anlayışıyla hareket eden Büyükşehir, gençlerin spor yapabileceği alanlar inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda İzmit’e bağlı Sarışeyh (Sarıhocalar) ve Nebihocalar köylerinde futbol sahası yapılıyor.