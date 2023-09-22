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Çayırova Belediyesi'nin Rakibi Kapaklıspor

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezonda ilk iç saha karşılaşmasına hazır.

Çayırova Belediyesi'nin Rakibi Kapaklıspor

22 Eylül 2023 Cuma 10:15

 Çayırova Belediyesi ile Kapaklıspor arasında gerçekleşecek müsabakaya büyük ilgi olması bekleniyor.   
  İki yılda iki şampiyonluk kazanarak, bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yeni sezonda ilk iç saha maçına çıkacak. Ligin ilk karşılaşmasında Alagöz Holding Iğdır Basketbol’u deplasmanda 57-76’lık skorla mağlup eden Çayırova Belediyesi, ligin ikinci karşılaşmasında ise 24 Eylül Pazar günü saat 14.00’da Kapaklıspor’u konuk edecek. Maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan temsilcimiz, rakibini seyircisinin de desteğiyle mağlup ederek, ligde ilk iki maçını kazanarak yoluna devam etmek istiyor. 
  Baş antrenör Fatih Emre Gezer’in öncülüğünde sezona hazırlanan ve lige iyi bir başlangıç yapan Çayırova Belediyesi, Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda ağırlayacağı rakibi Kapaklıspor’la Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi ve Türkiye Basketbol 2. Ligi finallerinde karşı karşıya gelmiş ve her iki maçta da rakibini yenerek, şampiyonluk kupasına uzanan taraf olmuştu. 24 Eylül Pazar günü saat 14.00’da oynanacak karşılaşma TBF’nin Youtube kanalından da canlı yayınlanacak.                        


İHA
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Sezonun İlk Maçından Galibiyetle Ayrıldılar
Çayırova Belediyesi’nin U14 Basketbol Takımı, bu sezon mücadele edeceği grupta ilk müsabakasını kazandı.

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