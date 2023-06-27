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DARICA TENİS KULÜBÜ SPORCUSU TALHA EMİN BULUT MİLLİ TAKIMDA…

19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 12 Yaş Tenis Milli Takım Seçme Turnuvasında Darıca Tenis Spor Kulübü sporcusu Talha Emin BULUT finalist oldu ve Milli takıma seçildi..

DARICA TENİS KULÜBÜ SPORCUSU TALHA EMİN BULUT MİLLİ TAKIMDA…

27 Haziran 2023 Salı 13:51

Kurucu-Baş Antrenör Şahin BEYAZGÜL;Sporcumuzu azminden ve mücadelesinden dolayı tebrik ederim. Ülkemizi ve bizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Ayrıca Darıca Tenis Spor Kulübü olarak kurulduğumuz tarihten itibaren bölgede 6 kere milli takıma sporcu ve antrenör gönderen tek tenis kulübüyüz. Bu başarılarımızı her geçen zaman dahada arttıracagımıza olan inancımız tam. Sporcumuzu, antrenörleri ve ailesini tebrik ederiz dedi.                        
 Kurucu Halil BULUT; başarılarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. Planlı ve programlı çalışıyoruz ve gelecek dönemlerde ulusal ve uluslararası başarılarımız daha da artacak. Ayrıca Yeteneğini Keşfet Yeni ŞAMPİYON Sen Ol  anlayışı ile çalıştıklarını ve Tenis kortlarının açık ve güvenli olduğunu, eğitimlerinin 4 yaşından itibaren başladığını  ve birebir özel ders verdiklerini dile getirdi. Alt yapıya çok önem verdiklerini ve geleceğin şampiyonalarını yetiştirdiklerini de ifade etti. 

Herkesi tenis oynamaya ve kulübe davet eden BULUT “Uzman antrenörler eşliğinde performans grupları, yaz tenis okulu , spor okulları, yetişkin gruplar ile özel dersler mevcut.” dedi.

Darıca Tenis Spor Kulübü, Cami Mahallesi Karaarslan Caddesi, Yediveren Sk. No:6 41700 Darıca/Kocaeli 05338168241

www.daricatenis.com












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