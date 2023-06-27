DARICA TENİS KULÜBÜ SPORCUSU TALHA EMİN BULUT MİLLİ TAKIMDA…

Kurucu Halil BULUT; başarılarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. Planlı ve programlı çalışıyoruz ve gelecek dönemlerde ulusal ve uluslararası başarılarımız daha da artacak. Ayrıca Yeteneğini Keşfet Yeni ŞAMPİYON Sen Ol anlayışı ile çalıştıklarını ve Tenis kortlarının açık ve güvenli olduğunu, eğitimlerinin 4 yaşından itibaren başladığını ve birebir özel ders verdiklerini dile getirdi. Alt yapıya çok önem verdiklerini ve geleceğin şampiyonalarını yetiştirdiklerini de ifade etti.
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