Darıca’da 2. Lig sevinci

Sporun her branşında yaptığı önemli yatırımlarla fark yaratan ve başarılı bir grafik yakalayan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, yaklaşık 6 ay önce kurduğu Voleybol branşında da kısa sürede başarıyı yakalayarak 2. Lige yükseldi. Play-off final maçında Gemlik Spor Kulübü’nü 3-0 set vermeden yenen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol takımı, şampiyon olarak 2. Lig’e yükselerek adından söz ettirdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da DARES Başkanı Hüsamettin Ergül ile birlikte final maçını tribünden izleyerek takımını yalnız bırakmadı.

2. LİG COŞKUSUNU SPORCULARLA PAYLAŞTI

Maç sonu büyük bir sevinç yaşayan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol takımını saha içinde yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporcuları tek tek tebrik etti. Sene başında kurulmalarına rağmen kısa sürede başarıyı yakalamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Spor şehri Darıca hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Darıca’mızın gerçek anlamıyla sporun başkenti olması için birçok farklı spor branşına yatırım yapıyoruz. Voleybol takımımızı da sene başında kurarak faaliyetlerimize başladık. Kısa sürede elde edilen başarı doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü artık sporda bir marka haline geldi. Bünyesinde Olimpiyat ikincisi, Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları çıkaran bir kulüp olarak takım sporlarında da aynı başarıyı göstermek ve sürekli hale getirmek istiyoruz. Darıcalı gençlerimizin ilgi duyduğu her alanda spor yapması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir kez daha Voleybolcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüp yöneticilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” diye konuştu.