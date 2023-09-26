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Darıcalı 7 Sporcu Uluslararası Arenada Ülkemizi Temsil Edecek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın büyük önem vererek destek olduğu Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nden 7 sporcu Eylül ve Ekim aylarında uluslararası arenada ülkemizi temsil edecek.

Darıcalı 7 Sporcu Uluslararası Arenada Ülkemizi Temsil Edecek

26 Eylül 2023 Salı 17:30

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın büyük önem vererek destek olduğu Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, her geçen gün başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bünyesinde olimpiyat şampiyonu ile Dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştirerek sporda örnek gösterilen bir marka haline gelen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, uluslararası organizasyonlarda da Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ediyor.

7 SPORCU MADALYA İÇİN YARIŞACAK

Darıca Belediyesi’nin yetiştirdiği sporcular birçok farklı branşta Milli Takıma seçilirken Eylül ve Ekim aylarında 7 farklı sporcu çeşitli uluslararası organizasyonda ülkemizi temsil edecek. Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan, Macaristan’da yapılacak Dünya Karate Şampiyonası’nda, Alperen Terzi ve Semih Gümüş, Azerbaycan’da gerçekleşecek Avrupa Boks Şampiyonası’nda, Emre Karaca, İslam Uçan ve Güler Deniz Topuzdan Portekiz’de yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda ve Eren Adil Yılmazer ise Arnavutluk’ta yapılacak Balkan Karate Şampiyonası’nda milli forma ile ülkemizi temsil edecek.

BIYIK: “HEM GURURLU HEM MUTLUYUZ”

Sporcularını milli takıma yollamaktan dolayı hem mutlu hem de gururlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptığı açıklamada genç sporculara başarılar dileyerek “Darıca Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini toplamaktan dolayı hem çok mutlu hem de çok gururluyuz. Göreve gelir gelmez bizim çocuklara güveniyoruz diyerek yola çıktık ve bizim çocuklar bizi hep haklı çıkardı. Yetiştirdiğimiz sporcuları ay yıldızlı milli forma altında uluslararası arenada  izlemek ayrı bir gurur kaynağı. Hepsine inanıyor ve güveniyoruz. Yine İstiklal Marşı’mızı dinleteceklerini biliyoruz. Daha önce bize yaşattıkları şampiyonluk sevinçlerini yine yaşatacaklar. Biz her zaman onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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