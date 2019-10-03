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Darıcalı Çocuklardan Havuzlara yoğun ilgi

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü tarafından başlatılan yüzme kurslarına Darıca’lı vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Darıcalı Çocuklardan Havuzlara yoğun ilgi

03 Ekim 2019 Perşembe 11:47

Bayanlar ve erkekler için iki ayrı yarı olimpik havuzlarda başlayan kurslara şu ana kadar 260 bayan,  340 erkek olmak üzere toplam 600 kişi kayıt yaptırdı. Profesyonel 8 eğitmenle start veren havuzlarda 10 kişilik öğrenci sayısını geçmeyen gruplar halinde eğitimler veriliyor. Bunun yanı sıra serbest yüzmek isteyen vatandaşlar için ayrılan serbest seanslarda ise kayıtlar devam ediyor. Kayıtlar Deniz Yıldızları erkekler havuzunda yapılıyor.

 Yüzme Branşında Şampiyonlar Yetiştireceğiz

 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların havuzlara olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Bıyık, “2 ayrı havuzda 8 eğitmenle hizmet verdiğimiz havuzlara vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu kurslarda eğitim alan öğrencilerimizden seçeceğimiz yetenekli sporcuları Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübünde lisanslı sporcu yaparak ulusal yarışmalara katılmalarını sağlayacağız. Hedefimiz karate ve atletizm branşlarında olduğu gibi yüzme branşında da yeni şampiyonlar yetiştirmek. Genç neslimizi spora yönlendirme adına çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek.” dedi. 

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