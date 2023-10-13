Derincespor'un Hedefi Filede Şampiyonluk

Binlerce sporcuya hizmet veren Derincespor Kulübü’nde çalışmalar devam ediyor. Voleybol kategorisinde önemli başarılara imza atan Derincespor Kulübü Genç Kızlar Voleybol Ligi’nde sezona hızlı başlangıç yaptı. Sezonun ilk iki müsabakasında İzmitspor ve Yahya Kaptan’ı 3-1’lik skorlarla mağlup eden Derincespor, gruptan çıkma adına önemli adım attı. Karşılaşmadan sonra açıklamada bulunan Derincespor Kulübü Başkanı Kemal Bayraktar, "Tamamı Derince’nin kızlarından oluşan takımımızı tebrik ediyor, kalan maçlarında başarılar diliyorum. Sporcularımıza güveniyor ve ligin sonunda Kocaeli şampiyonu olmalarını bekliyoruz" dedi.







İHA