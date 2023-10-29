Ertuğrul Sağlam: “Dramatik oldu ama dünyanın sonu değil”

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam açıklamalarda bulundu. Sağlam, “Maç öncesinde düşüncemiz, amacımız, beklentimiz yeniden başladığımız galibiyetlere devam etmek, ikincilikteki yerimizi sağlamlaştırmak, bunun yanında iyi futbol oynayıp kazanmaktı. Ne kadar iyi oynadınız derseniz? Çok iyi olmasa da işi iyi yönettik diyebiliriz. Özellikle ikinci yarı zaman zaman oyun gitti geldi ama sonrasında ikinci golü daha erken bulabileceğimiz pozisyonlarımız da vardı. İkinci golü de güzel zamanda bulduk. Ama son bölüm futbolun talihsizliklerinin yanında bir de son dakikada ikinci golde kalabalık gelen rakip oyuncuları kontrol edemedik. Orada bir paylaşım hatası, bir sorumsuzluk yüzünden belki de hak ettiğimiz 3 puana ulaşamadık. Çok üzgünüz tabii ki. Maçlar berabere bitebilir hatta kaybedebilirsiniz ama böyle pisi pisine giden iki puanı inşallah sezon sonunda aramayız. Ama futbolu daha izlenir yapan güzel tarafı da bu herhalde. Oyuncularımıza da aynı şeyi söyledim. Hepsi hayal kırıklığı içinde ama daha ligin üçte biri geçmedi. Bundan sonra da buna benzer maçlar oynayacağız. Bir an önce kafayı kaldırıp kaybettiğimiz iki puanı telafi edeceğimiz karşılaşmaya hazırlanacağız. Yarın antrenmanda bunu oyuncularımızla tekrar paylaşacağız. Bir şeyi çok erken yapmalıyız; bu maçın üzüntüsünü çok erken üzerimizden atıp Göztepe maçına hazırlanacağız. Çok üzgünüz. Oyuncularımız da üzgün” diye konuştu.





“Dramatik oldu ama dünyanın sonu değil”

Oyuncuların demoralize olup olmadıklarına dair soruya Ertuğrul Sağlam, “Ne yaptığını bilen gruplar bu gibi durumlardan çabuk sıyrılır. Oyuncularımızı bir şekilde bu durumdan çıkarmaya çalışacağız. Dramatik oldu ama dünyanın da sonu değil. Önümüzde birçok maç var ve hala iyi bir yerdeyiz. Bu hafta da belki bizim için avantaj olacak. Göztepe ile güzel bir maç oynayacağız. Bunu telafi etmek için de oyuncularımızın şansı var” ifadelerini kullandı..

İHA