SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Voleybol Ekibine S.Arabistan’dan Konuk

İlçemizi 1. Ligde temsil edecek olan Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol takımı, Suudi Arabistan Genç Milli Erkekler Voleybol takımını hazırlık müsabakasında ağırladı.

Gebze Voleybol Ekibine S.Arabistan'dan Konuk

11 Ağustos 2023 Cuma 14:38

Gebze Belediyesi Spor Kulübü Voleybol takımı, Suudi Arabistan Genç Milli Erkekler Voleybol takımını ağırladı. Gebze Kapalı Spor Salonunda düzenlenen müsabaka öncesi sporcularla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, başarı temennilerini illetti.

Gebze’yi bu sene Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde temsil edecek olan Gebze Belediyesi Spor Kulübü sporcuları ile hazırlık maçında mücadele eden konuk ekip sporcuları ve teknik heyete Gebze hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sporcularla da tek tek sohbet etti. Suudi Arabistan Genç Milli Erkekler Voleybol takımının sporcuları ve teknik heyet, ev sahibi Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz’e misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti. Müsabaka öncesi ziyaret, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Serebral Palsi Hastası Ayşe, 3 Ay Önce Tanıştığı Sporda Türkiye 3'Üncüsü Oldu Serebral Palsi Hastası Ayşe, 3 Ay Önce Tanıştığı...
Gebzeli Judocular Başarıdan Başarıya Koşuyor Gebzeli Judocular Başarıdan Başarıya Koşuyor
Yusuf Emre Gültekin Resmen Kocaelispor’da Yusuf Emre Gültekin Resmen Kocaelispor’da
Turnuvada Dereceye Girenler Ödüllerine Kavuştu Turnuvada Dereceye Girenler Ödüllerine Kavuştu
Gölcük Sahili'nde Heyecan Sırası Sokak Basketbolunda Gölcük Sahili'nde Heyecan Sırası Sokak Basketbolunda
Bir ayda 3 bin 500 çocuk yüzme sporuyla tanıştı Bir ayda 3 bin 500 çocuk yüzme sporuyla tanıştı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Serebral Palsi Hastası Ayşe, 3 Ay Önce Tanıştığı...
Kocaeli'de yaşayan ve serebral palsi hastası olan Ayşe Gençbal, 3 ay önce tanıştığı boccia sporunda...

Haberi Oku