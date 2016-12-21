Gebze’nin Rakibi Yok!

Yeni Yıldız sporcularıyla rakiplerine tatamiyi dar eden Gebze Karate, zirvedeki yalnızlığını kimseyle paylaşmadı.

BAŞARISI DEVAM EDİYOR

Sakarya Karate Ligi’nin 3.Ayak müsabakalarında da Gebze Karate Do rüzgarı esti. Türk Karatesi’nin markası Gebze Karate Do Spor Kulübü, bu sezonda Sakarya Ligi’nde ki başarasını sürdürüyor. Geride kalan ilk 2 ayak müsabakalarında zirvenin tartışmasız sahibi olan Adnan Şamdan ve öğrencileri 3.Ayakta da zirveyi kimseye bırakmadı. 17 Aralık’ta yapılan şampiyona da Teknik Direktör Şamdan, yoğun maç trafiği nedeniyle elit sporcularını dinlendirmesine rağmen kalitesini konuşturdu ve Birincilik kupasını Gebze’ye getirdi.

YENİ YILDIZLAR YETİŞİYOR

11 İl’den 36 kulüp ve 1000’e yakın sporcunun katıldığı müsabakada Gebze Karate Do, 5 Altın, 3 Gümüş ve 4 Bronz madalya elde etti. 8 kategoride final yapan Gebzeli Karateciler, Türkiye’nin en zorlu Karate Ligi olan Sakarya’da üst üste üçüncü kez Birincilik kupasını getirerek sezon sonu Şampiyonluk kupasını getirmek için büyük avantaj elde ettiler. Bir yandan da Avrupa Şampiyonası için iki sporcusunun hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Teknik Direktör Adnan Şamdan, yeni yıldızlaşan sporcularının başarıyı devam ettirmesinden dolayı mutlu olduğunu açıkladı. Teknik Direktör Şamdan, Müsabakalara katılımlarından destek olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Ulaşım Müdürlüğü’ne teşekkür etti.



Ömür KAVRAN

DERECE YAPAN SPORCULARIMIZ

BİRİNCİLER: Yiğit Ali Yılmaz, A.Berke Ertan, Azra Çakır, Furkan Sertel, Kaan Duman

İKİNCİLER: Gülçin Uçar, Ceren Şınık, Oğuz Şahin

ÜÇÜNCÜLER: Bora Pakkan, Damla Baş, Ceren Çevik, Kutay Gökalp