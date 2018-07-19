Gebzespor Yeni Sezonu Açtı

Geçtiğimiz sezon büyük bir başarı göstererek Bölgesel Amatör Ligden 3. Lige yükselen Gebzespor, yeni sezonun ilk idmanını Gebze Alaettin Kurt stadında gerçekleştirdi . Bu sezon 3. Ligde mücadele verecek olan Mor Menekşeler yeni yönetimi ve yepyeni kadrosuyla dün görücüye çıktı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ilk idmanlarında Gebzespor’u yalnız bırakmadı.

KURBAN KESİLDİ

Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda gerçekleşen sezon açılışına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebzespor Başkanı Abbas Sır ve yönetimi, mahalle muhtarları katıldı. Gebzespor’un güzel bir sezon geçirmesi için edilen duanın ardından kurban kesildi.









KÖŞKER BAŞARILAR DİLEDİ

Gebzespor’un futbolcuları ile sohbet den Başkan Köşker, yeni sezonda kendilerine başarılar diledi. Gebzespor’un başarısı için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Başkan Köşker, “İnşallah Gebzespor hak ettiği yerlere gelecek ve önümüzdeki sezonlar içerisinde üst liglerde mücadele edecek” dedi.