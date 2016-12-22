Gökhan Altıntaş Toplantı Düzenliyor

Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirilen proje ve çalışmalar konusunda basın mensuplarıyla bir araya gelecek olan Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı masaya yatırıp bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Birkaç gün içinde tarih belli olacak.” dedi. Refik Sıla GÜVENÇ