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Gökhan Altıntaş Toplantı Düzenliyor

Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş kısa zaman içinde bir basın toplantısı gerçekleştirecek.

Gökhan Altıntaş Toplantı Düzenliyor

22 Aralık 2016 Perşembe 11:23

Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirilen proje ve çalışmalar konusunda basın mensuplarıyla bir araya gelecek olan Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı masaya yatırıp bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Birkaç gün içinde tarih belli olacak.” dedi. Refik Sıla GÜVENÇ 

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