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SPOR:
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Halterle tanıştılar Türkiye Şampiyonası’na gidiyorlar

Beyaz Kalpler öğrencileri Beril Özçakır ve Enes Ali Bayram, halterle tanıştık sonra kendilerini geliştirerek Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonasına katılacaklar

Halterle tanıştılar Türkiye Şampiyonası'na gidiyorlar

12 Mart 2018 Pazartesi 10:07

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren, Beyaz Kalpler Eğitim Merkezi, mesleki kursların yanı sıra gençlerin spora olan ilgisini de değerlendiriyor. Bu kapsamda Beyaz Kalplerde eğitim gören Beril Özçakır ve Enes Ali Bayram sabah sporunda tanıştıkları halterde kendilerini geliştirerek profesyonelliğe adım attılar. İki öğrenci 12 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası’na katılacak.

 

SABAH SPORUNDAN TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA

Beyaz Kalplerde sabah sporuna giden Beril Özçakır ve Enes Ali Bayram’ın halter serüveni merak olarak başlıyor. İki sporcu disiplinli bir çalışma ve vücut yatkınlığının sonucunda kendilerini geliştiriyor. Beyaz Kalpler Servis Atölyesi öğrencisi Beril ve Servis Elemanlığı Atölyesi öğrencisi Enes şimdi de 12 Nisan 2018 Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası’na katılacak.

 

ÖZÇAKIR “HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIMA KATILMAK”

Katıldığı şampiyonalarda kaldırdığı kilolarla Kağıtspor Bayanlar Halter Takımına 9 puan kazandıran Beril Özçakır “Bir tanıdığım vesilesiyle Beyaz Kalplere geldim. Aşçılık ve servis hazırlığı dersleri alıyoruz. Beyaz Kalplerde düzenli fitness yapıyorduk. Sporcu hocamız bizi halter sporuna yönlendirdi. Sonrasında bizi buraya getirdi ve halterle tanıştık. Hedefimiz milli takıma katılmak. Şuanda koparma 35, silkme de 45 kilodayım. Hedefim 105 veya 110 kilo” dedi.   

 

ENES ALİ BAYRAM “KENDİMDEKİ YETENEĞİ GÖRDÜM”

Enes Ali Bayram “Okuldan sonra beni Beyaz Kalplere yönlendirdiler. Aşçılık kursunda üretim yapıyoruz. Beyaz Kalplerdeki fitness salonumuz var. Bu salonda ağırlık çalışıyordum. Daha sonrasında kendimdeki yeteneği gördüm. Şuanda haltere devam ediyorum. Koparmada 70, silkmede 80-85 kilodayım” dedi.

 

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