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İki Başarı Birarada

U 16 Yaş Altı Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Ersin İlhan, iki kategoride de Türkiye Şampiyonu olarak, 2024 Olimpik yetenek kampına seçilme hakkını elde etti.

İki Başarı Birarada

27 Ocak 2017 Cuma 11:27

24-25 Ocak tarihlerinde Aslı Çakır Spor Salonu’nda yapılan şampiyonaya kızlarda 386, erkeklerde 384 olmak üzere tam 770 sporcu katıldı. Şampiyona, 2024 kampı için yetenek seçimi niteliği taşıdığından bölgelerin ilgisine sahne olurken, minikler en iyi derecelerini koşmak için ter döktüler. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Ersin İlhan, 16 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası'nda katıldığı 60 Metre Engelli yarışmasında 8.27’lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. İlhan, katıldığı bir diğer uzun atlama yarışlarında da başarısını tescilledi. İlk atlamasını hatalı olarak yapan İlhan, ikinci atlayışında 6.20 cm, üçüncü atlayışında ise 6.18 cm atladı. Son atlayışında 6.11 cm atlayan İlhan 6.20’lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. İki Türkiye Şampiyonluğu kazanan Ersin İlhan, bu sonuçlarla 2024 Olimpik yetenek kampına girme başarısını gösterdi. Federasyon Başkanı Fatih Çintimar milli sporcuyu tebrik etti.

Mustafa Ulaş GEÇAL

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