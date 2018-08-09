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Kağıtsporlu Murat İlbilgi Avrupa Şampiyonu

Avusturya'da düzenlenen Atıcılık Trap-Skeet Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’un milli sporcusu Murat İlbilgi, altın madalya kazandı.

Kağıtsporlu Murat İlbilgi Avrupa Şampiyonu

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:22

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı sporcusu Murat İlbilgi Avusturya Leobersdorf kentinde devam eden şampiyonada Trap Genç Erkekler kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. İlbilgi finalde rakiplerine 38 puanla fark atarak altın madalyayı boynuna taktı.

38 PUAN FARK ATTI

Büyükşehir Kağıtsporlu sporcu Murat İlbilgi başarılarına bir yenisi daha kattı. 2017’de İtalya’da düzenlenen Dünya Kupasında 3. olan İlbilgi, Trap Genç Erkekler kategorisinde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonasından Şampiyon olarak döndü. Başarılı sporcu finalde rakiplerine 38 puanla fark atttı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MİLLİ ATICIYA TEBRİK 

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avusturya'da düzenlenen Atıcılık Trap-Skeet Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya altın madalya kazanan milli sporcu Murat İlbilgi'yi tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Avusturya'nın Leobersdorf kentinde düzenlenen Atıcılık Trap-Skeet Avrupa Şampiyonası'nda trap genç erkekler kategorisinde altın madalya kazanan Murat İlbilgi'yi kutluyorum. Milli sporcumuz, şampiyonada gösterdiği başarılı performansla ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekerek bizleri gururlandırdı. Aynı zamanda Kocaeli TOHM sporcusu da olan Murat İlbilgi kardeşimizin Tokyo 2020 sürecinde başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu değerli derecenin kazanılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

TOLGADAN ÜZÜCÜ VEDA

Büyükler kategorisinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu atıcılardan Tolga Tuncer 125’de 123 attı. Yaptığı bu başarılı atışla finallere kalan Mavi Beyazlı sporcu finalde dereceye girmeye hak kazanamadı.

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