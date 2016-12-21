Kamp Programı Belli Oldu!

22 Aralık Perşembe günü kendi tesislerinde top başı yapacak olan mor-beyazlı ekip, 6 günlük çalışmanın ardından 11 günlük devre arası kampını gerçekleştirmek üzere 28 Aralık sabahı Antalya’ya uçacak. Son iki sezondur konakladığı Belek Papillon Ayscha Otel’de ikinci yarıya hazırlanacak olan mor-beyazlı takım kamp dönüşünün ardından 15 Ocak 2017 tarihinde ikinci yarının ilk maçı olan Hereke Yıldız mücadelesine yoğunlaşacak. Selçuk Esmer GEÇAL