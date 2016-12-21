SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kamp Programı Belli Oldu!

Gebzespor’un devre arası kamp programı belli oldu.

Kamp Programı Belli Oldu!

21 Aralık 2016 Çarşamba 11:51

22 Aralık Perşembe günü kendi tesislerinde top başı yapacak olan mor-beyazlı ekip, 6 günlük çalışmanın ardından 11 günlük devre arası kampını gerçekleştirmek üzere 28 Aralık sabahı Antalya’ya uçacak. Son iki sezondur konakladığı Belek Papillon Ayscha Otel’de ikinci yarıya hazırlanacak olan mor-beyazlı takım kamp dönüşünün ardından 15 Ocak 2017 tarihinde ikinci yarının ilk maçı olan Hereke Yıldız mücadelesine yoğunlaşacak. Selçuk Esmer GEÇAL 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
KampprogramıDevrearasıKamp
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KASKF Mesaj Yayınladı KASKF Mesaj Yayınladı
Gökhan Altıntaş Toplantı Düzenliyor Gökhan Altıntaş Toplantı Düzenliyor
Ligi Tepede Tamamlayacağız' Ligi Tepede Tamamlayacağız'
Beşiktaş 7 Yaptı Beşiktaş 7 Yaptı
Bugün İdmana Çıkıyor Bugün İdmana Çıkıyor
Yen de Gel Darıca! Yen de Gel Darıca!
Yukarı Çık

KASKF Mesaj Yayınladı
KASKF, hayatını kaybeden Amedsporlu Şehmuz Özer için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Haberi Oku