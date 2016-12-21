22 Aralık Perşembe günü kendi tesislerinde top başı yapacak olan mor-beyazlı ekip, 6 günlük çalışmanın ardından 11 günlük devre arası kampını gerçekleştirmek üzere 28 Aralık sabahı Antalya’ya uçacak. Son iki sezondur konakladığı Belek Papillon Ayscha Otel’de ikinci yarıya hazırlanacak olan mor-beyazlı takım kamp dönüşünün ardından 15 Ocak 2017 tarihinde ikinci yarının ilk maçı olan Hereke Yıldız mücadelesine yoğunlaşacak. Selçuk Esmer GEÇAL
Kamp Programı Belli Oldu!
Gebzespor’un devre arası kamp programı belli oldu.
22 Aralık Perşembe günü kendi tesislerinde top başı yapacak olan mor-beyazlı ekip, 6 günlük çalışmanın ardından 11 günlük devre arası kampını gerçekleştirmek üzere 28 Aralık sabahı Antalya’ya uçacak. Son iki sezondur konakladığı Belek Papillon Ayscha Otel’de ikinci yarıya hazırlanacak olan mor-beyazlı takım kamp dönüşünün ardından 15 Ocak 2017 tarihinde ikinci yarının ilk maçı olan Hereke Yıldız mücadelesine yoğunlaşacak. Selçuk Esmer GEÇAL