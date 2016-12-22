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KASKF Mesaj Yayınladı

KASKF, hayatını kaybeden Amedsporlu Şehmuz Özer için baş sağlığı mesajı yayınladı.

KASKF Mesaj Yayınladı

22 Aralık 2016 Perşembe 11:24

KASKF yayınladığı mesajda “Amedspor’un takım kaptanı Şehmus Özer’in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Şehmus Özer’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Amedspor Kulübü başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.” İfadelerine yer verdi.
Selçuk Esmer GEÇAL 

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KaskfAmedsporBaşsağlığı
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