KASKF Mesaj Yayınladı

KASKF yayınladığı mesajda “Amedspor’un takım kaptanı Şehmus Özer’in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Şehmus Özer’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Amedspor Kulübü başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.” İfadelerine yer verdi.

Selçuk Esmer GEÇAL