Kocaelispor’un sözlü tarih çalışmaları başladı

Şehir tarihçiliği son yıllarda ülkemizde yayılmaya başlayan çalışma alanları arasına girdi. Türkiye genelinde bunun öncülüğünü de her zaman olduğu gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yürütüyor. Kadim kent Kocaeli’nin tarihine ışık tutan çok sayıda kitap ve belgeyi yayımlayan Büyükşehir, Kocaeli Tarih Sempozyumlarıyla antik çağlardan günümüze şehrin tarih koridorlarını aydınlatıyor. Kocaeli Türküleri, Kocaeli Yöresel Yemekleri gibi çalışmalar da kentin sosyal hayatını gözler önüne seriyor. Şimdi, Anadolu’da futbol deyince ilk akla gelen şehirlerarasında yer alan Kocaeli’nin futbol tarihi de masaya yatırılıyor.

KOCAELİSPOR’UN EFSANELERİ ANLATIYOR

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında kurulacak Kocaelispor Müzesi’yle kentin marka değerlerinden olan Kocaelispor’un dünden bugüne, bugünden geleceğe yaşatılması sağlanacak. Projenin ilk adımları arasında yer alan Kocaelispor sözlü tarih çalışmaları da başladı. Bu kapsamda Kocaelispor tarihine damga vurmuş, ‘Kocaelispor’un efsaneleri’ adını almış futbolcularla röportaj çalışmalarına başlandı. Kocaelispor’un ve kentin yaşayan hafızaları olan eski başkan, yönetici, teknik direktör ve futbolcularla yapılacak röportajlarla anılar ve hatıralar sadece hafızalar da kalmayacak hepsi Kocaelispor tarihinde bir yaşayan bir hale gelecek. Çekimler her türlü hijyen önlemi alınarak gerçekleştirildi.

KOCAELİSPOR MÜZESİNDE SERGİLENECEK

İlk olarak efsane futbolculardan Sümer Yüzer, Bülent Özer, İbrahim Yazıcıoğlu, Kamuran Akşar ve Barbaros Kırdar, Kocaelispor Müzesi’nde sergilenecek sözlü tarih çalışması kapsamında birlikte top koşturdukları Zeki Kaya ile bir araya geldi. Büyükşehir’in kameralarına yaşadıkları anıları, Kocaelispor’un tarihine ışık tutacak hatıraları anlatan efsane futbolcular, daha sonra birlikte sohbet ederek geçmiş günleri andı. Hepsi Kocaelispor’un ve kentin yaşayan birer hafızası olan eski futbolcular, kendilerine bu imkânı sunduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.