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Milli Takım'da Yeniden Güneş Dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Milli Takım'da Yeniden Güneş Dönemi

28 Şubat 2019 Perşembe 12:57

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü için Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş ile anlaştı.

TFF'den yapılan açıklamada, A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü için Şenol Güneş ile 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde 4 yıllık anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Sayın Şenol Güneş ile yapılan bu anlaşmanın Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.

2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye Dünya 3.lüğü kazandıran Güneş'in Milli Takım'daki ikinci dönemi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.



AA
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