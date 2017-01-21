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“O Gün Bugün”

Gebzespor kendi sahasında tarihi maçta lider Ergene Velimeşe karşısına çıkıyor.

'O Gün Bugün”

21 Ocak 2017 Cumartesi 12:51

Gebzespor, yarın saat 14.00’te sezonun en kilit karşılaşmasına çıkıyor. Lig lideri Ergene Velimeşe ile karşılaşacak olan ekibimiz sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Binlerce Gebzeli ise yarın stattaki yerlerini alacak. 

MAÇ 14.00’TE 

Mor beyazlı ekibimiz Gebzespor, yarın ligdeki final maçlarından birisine imza atacak. Ligde 24 puanı bulunan ekibimiz bir maçı eksik bulunan ve 27 puanla zirvede olan Ergene Velimeşe’yi konuk edecek. Şampiyonluk yolundaki bu önemli karşılaşmanın başlama saati 14.00. Ekibimiz lig yarışında hayati değer taşıyan bu karşılaşmaya mutlak kazanmak adına çıkacak. Binlerce Gebzeli ise yarın stattaki yerlerini alacak.

SEZONUN MAÇI 

Ligin ilk yarısında yenildiği rakibi karşısında rövanşı almak isteyen Gebzespor, maça büyük önem verirken son dönemin en ciddi randevusu için hazır.  Sezonun maçında taraftar desteğini de arkasına almaya hazırlanan Gebzespor, rakibini yenerek ciddi avantaj kazanmak amacında. Sezonun ikinci yarısına Hereke galibiyetiyle başlayan Gebzespor seriye devam etmek isterken tüm camia maç öncesi kenetlenmiş durumda.

Refik Sıla GÜVENÇ 

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