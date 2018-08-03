Spor Gündeminde Yer Alan Konular Belirlendi

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Temmuz ayı medya raporu açıklandı. Rapora göre, Temmuz ayında en çok konuşulan takım Beşiktaş, en çok konuşulan futbolcu ise Mesut Özil oldu. İşte spor camiasında öne çıkan başlıklar…

MTM, Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Temmuz ayı medya raporunu açıkladı. Ay boyunca transfer haberlerinin ardı arkası kesilmedi. Kulüpler yıldız futbolcu transferi için adeta birbirleriyle yarıştı. Dünya basınında geniş yankı bulan olay ise Mesut Özil’in Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması oldu.



Medyanın en çok ilgi gösterdiği takım Beşiktaş oldu

Tosic, Mitrovic, Fabri'nin satılması ile rahat nefes alan Beşiktaş, Temmuz ayında medyada en çok yer alan takım oldu. Gündeme gelen transfer haberleriyle olduğu kadar, uzun süredir BJK TV'de Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Bülent Ülgen ile yollarını ayırma kararı almasıyla da hakkında birçok yorum ve haber yapılan spor kulübü, 75 bin 845 haberle listenin birinci sırasında yer aldı.



Spor dünyası Mesut Özil’i konuştu

İngiliz futbol kulübü Arsenal'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması, Alman spor basınında deprem etkisi yarattı. Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, milli futbolcu Özil ile ilgili haberi manşetten okuyucularına duyurdu. Aldığı radikal kararla bir anda dikkatleri üzerine çeken futbolcuya destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Takındığı tavır milli ve yerli, gözlerinden öpüyorum'' dedi. Temmuz ayında spor basınında 22 bin 117 haberle en çok konuşulan futbolcu Mesut Özil oldu.



Domagoj Vida’ya dünya devleri talip oldu

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida ile ilgili transfer haberleri, ay boyunca futbol gündemdeki başlıca konulardandı. Dünya Kupası’ndaki performansıyla Liverpool, Atletico Madrid, Sevilla, Everton ve Leicester gibi futbol kulüplerinin ilgisini çeken Domagoj Vida için pazarlıklar sürmeye devam ediyor. Beşiktaş Spor Kulübü’nün transfer edilmesi halinde 27-28 milyon Euro civarında bir gelir hedeflediği 29 yaşındaki Hırvat futbolcu ile ilgili medyada 13 bin 416 haber yansıması olduğu belirlendi.



Burak Yılmaz’ın sakatlığı çok konuşuldu

Geçen sezonun bitimine 2 hafta kala sağ kasığından ameliyat edilip tedavisinin tamamlanmasının ardından takımla çalışmalara başlayan golcü oyuncunun, sakatlıklar yakasını bırakmadı. Bordo-mavililerde en son 2017-18 sezonunun 32’nci haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen Burak Yılmaz, oynadığı 25 maçta 23 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. Geçen sezon sık sık sakatlıklar yüzünden formasından uzak kalan 32 yaşındaki futbolcunun hakkında medyada 8 bin 983 haberin yer aldığı görüldü.

Spor gündemini belirleyen isim Ali Koç oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonuna gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirdiğini ve sıkıntılı bir mali tablo devraldıklarını belirten Ali Koç, Fenerbahçe'ye hibe ettiği tutar ve Fenerbahçe'nin toplam borç miktarını açıkladı. Kulübe yeni bir kimlik kazandırmak isteyen Ali Koç, takımla ilgili tüm yetkileri Sportif Direktör Comolli'ye verdi. Aldığı radikal kararlarla ve yaptığı açıklamalarla spor gündemini belirleyen Ali Koç, hakkında çıkan 15 bin 729 haberle Temmuz ayında en çok konuşulan kulüp başkanı oldu.

Fatih Terim’in transfer mesajı dikkat çekti Galatasaray'da elindeki kısıtlı kadro nedeniyle her oyuncuyu farklı pozisyonlarda deneyen Fatih Terim’in "Büyük takımlar kendi arasında transfer yapabilmeli" sözü gündem yarattı. Galatasaray'da, geçen sezonun gol kralı Bafetimbi Gomis'in yıllık ücretinde zam talep etmesi ve bununla birlikte idmanlardaki isteksiz hali, teknik direktör Fatih Terim'i golcü arayışına itti. Transfer girişimleri ve yaptığı açıklamalarıyla Temmuz ayının en çok konuşulan teknik direktörü Fatih Terim, medyada 22 bin 426 haberde adından söz ettirdi.

