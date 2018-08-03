Spor Okulları Başarıya Doymuyor

Yarışmaya Sakarya, Yalova, Kahramanmaraş ve Kocaeli’nin aralarında olduğu toplamda 180 sporcu katılım sağladı.

Dilovası Belediyesi Wushu kung fu -Kıck Boks Takımıda 26 sporcuyla turnuvaya katıldı

Dilovası Belediyesi Wushu kung fu -Kıck Boks Hocası Hasan Yıldız Yönetimindeki Dilovası Ekibi Bu yarışmada 3 Adet Birincilik Kupası ve 12 Birincilik, 8 İkincilik, 6 tanede üçüncülük madalyası kazanarak önemli başarılar elde etti.

Dilovası Belediyesi Wushu kung fu -Kıck Boks Hocası Hasan Yıldız, Yarışmaya katılan sporcularımızı tebrik ediyorum, Girdiğimiz tüm yarışmalarda bize hiç zaman desteğini esirgemeyen, Başta Dilovası Belediye başkanımız Sayın Ali Toltar olmak üzere, Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Laç ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum dedi.