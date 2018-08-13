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Wushu Şampiyonasında Dünya 2.'si Oldu

Çin'in Macua semtinde gerçekleştirilen Dünya 2018 Üniversiteler Arası Wushu Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü Wushu Kung-fu Okulu Öğrencilerinden Mehmet Demirci, Dünya 2.'si oldu.

Wushu Şampiyonasında Dünya 2.'si Oldu

13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:09

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Wushu Milli Takım Antrenörü Eren Koç nezaretinde eğitimlerini devam ettiren Mehmet Demirci, son çıktığı maçta, ay yıldızlı bayrağımızı Dünya 2'si olarak göklerde dalgalandırdı. Höbek Makine'nin Sahibi Merve Höbek ve Şanlı Dekor'un sahibi erol Şanlı'nın sponsorluğunda maçlara çıkan Mehmet Demirci,  daha önce de bir çok başarıya imza atmış, ülkemizin bu alanda yetiştirdiği en önemli sporculardan biri olarak gösteriliyor. Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü Yöneticisi ve Milli Takım Antrenörü Eren Koç, 2014 yılından bu güne kadar çok önemli Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonları yetiştirdiklerini belirterek, ' Bu başarı bizim için tesadüfü değildir. Biz, inandık, çalıştık ve başardık. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yine dünya çapında derecelerimiz olacaktır. Sponsorlarımız, Höbek Makine'nin sahibi Merve Höbek'e ve Şanlı Mobilya'nın sahibi Erol Şanlı'ya teşekkür ederim."dedi.

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