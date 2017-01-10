10 bin hayvana sıcak yuva!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında KBB Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi.

Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 5 bin sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken bin 10 tanesi sahiplendirildi.

5 BİN SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki KBB Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2016 yılında haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkanın sağlandığı merkezde 5000 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı.

SAHİPLENDİRMEDE REKOR KIRILDI

Merkezlerde tedavi ve aşıları yapılan sokak hayvanları sahiplendirilmesi de sağlandı. 2016 yılında da yine rekor sayıya çıkılarak 1010 sokak hayvanı sahiplendirildi. 5 bin 500 adet sokak hayvanına kuduz aşısı, 2000 adet karma aşı uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’nün organizasyonuyla 12 ilçe belediyesi tarafından kendi sınırları içerisinde beslenme odakları kurularak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarının önlendi.