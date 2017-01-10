YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 bin hayvana sıcak yuva!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında KBB Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi.

10 bin hayvana sıcak yuva!

10 Ocak 2017 Salı 10:55

Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 5 bin sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken bin 10 tanesi sahiplendirildi.

5 BİN SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki KBB Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2016 yılında haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkanın sağlandığı merkezde 5000 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı.

SAHİPLENDİRMEDE REKOR KIRILDI

Merkezlerde tedavi ve aşıları yapılan sokak hayvanları sahiplendirilmesi de sağlandı. 2016 yılında da yine rekor sayıya çıkılarak 1010 sokak hayvanı sahiplendirildi. 5 bin 500 adet sokak hayvanına kuduz aşısı, 2000 adet karma aşı uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’nün organizasyonuyla 12 ilçe belediyesi tarafından kendi sınırları içerisinde beslenme odakları kurularak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarının önlendi.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
HayvanSosyal HizmetlerKısırlaştırmaHaberGazeteKocaeliçayırova
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gençsiad’dan kan bağışı! Gençsiad’dan kan bağışı!
Meteorolojiden fırtına uyarısı! Meteorolojiden fırtına uyarısı!
Gebze’ye Tır parkı! Gebze’ye Tır parkı!
Sokak Hayvanlarına Şefkat Eli! Sokak Hayvanlarına Şefkat Eli!
Haydi hanımlar pazara! Haydi hanımlar pazara!
133 yeni canlı türü! 133 yeni canlı türü!
Yukarı Çık

banner189

Gençsiad’dan kan bağışı!
GENÇSİAD Gebze Kızılay Kan Merkezi işbirliğiyle üyeler ve çalışanlarına yönelik Kan Bağışı Organizasyonu...

Haberi Oku