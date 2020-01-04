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2019 yılında 11 milyon yolcu taşıdı

UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen Akçaray tramvayı 2019 yılında rekor üstüne rekor kırarak kendini geliştirmeyi başardı.

04 Ocak 2020 Cumartesi 14:20

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından işletmesi yürütülenAkçaray, 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 2 yılı aşkın süredir vatandaşlara toplu taşıma hizmeti sağladı. Açıldığı gün 12 bin civarında beklenen yolculuk sayısı, günümüzde 42 bin seviyelerine ulaşmayı başardı. Vatandaşlara 05.50 – 24.00 arası kesintisiz hizmet sağlayan Akçaray, bir yılda toplam 11 milyon 456 bin 230 kişi taşıdı.

 

1 YILDA 109 BİN SEFER

Akçaray, kurulduğu günden itibaren Kocaeli halkının sevgisini kazanmayı başararak tercih edilen ulaşım araçları arasında ilk sıranın sahibi oldu. Otogar – Plajyolu istasyonları arasında 10 km’lik mesafede her gün adeta mekik dokuyan tramvaylar, gece gündüz vatandaşlara hizmet sağladı. 1 yılda toplam 109 bin 174 sefer gerçekleştirdi.

 

6 MİLYON SAAT HİZMET

Akçaray, 2019 yılında iki uç istasyon olan Otogar – Plajyolu istasyonları arasında kesintisiz hizmet sağladı. Toplamda 6 milyon 935 saat hizmet sağlayan Akçaray, Kocaeli halkı tarafından çok sevildi. İzmit’in iki ucunu birbirine bağlayan Akçaray’ın; temiz, güvenli ve hızlı olması vatandaşların ulaşımlarında ilk sırayı almasına neden oldu.

 

1 YILDA 1 MİLYON KM YOL ALDI

Kocaeli’nin simgesi tramvaylar 1 yılda toplamda 1 milyon 26 bin 235 km yol kat etti. Otogar – Plajyolu istasyonları arasında çalışan tramvaylar şehrin kalbinden geçerek vatandaşları ulaşmak istedikleri noktaya en yakın konumda bırakıyor. Tramvaylar şehrin simgesi haline gelerek vatandaşların memnuniyetlerini de en üst seviyeye çıkarmayı başarıyor.

 

YENİ İSTASYON İLE

 

Akçaray’ın son açılan istasyonu Plajyolu ile birlikte bu bölgede yaşayan vatandaşların da tramvayları aktif kullanımına sundu. 5 Kasım 2019 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından açılışı sağlanan yeni istasyon, vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılıyor. Toplamd15 istasyon ile hizmet sağlayan Akçaray, şehrin simgesi haline gelmeyi başardı.

 

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