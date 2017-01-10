Altın ödüllü okuma yarışması!

Kocaeli’nde öğrenim görmekte olan özel ve resmi tüm lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik proje kapsamında, ortaöğretim öğrencileri Mustafa Kutlu’ya ait eserler; ortaokul öğrencileri ise Cahit Zarifoğlu’na ait eserleri okuyacak ve bu kitaplar üzerinden sınava tabi tutulacak.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİYLE TOPLANTI

“Edeb-i Hayat Okumaları” isimli kitap okuma projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İmdat Akbaba’dan projeye ilişkin bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürleri, toplantı sonunda Seka Kağıt Müzesi’ne de bir ziyaret gerçekleştirdi.



Ayşe KAHRAMAN