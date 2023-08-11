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Bu ağaç 929 yaşında

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan 929 yıllık tarihi çınar ağacı, adeta yıllara meydan okuyor. Asırlardır tarihe tanıklık eden dev çınar, görenlerin dikkatini çekiyor.

Bu ağaç 929 yaşında

11 Ağustos 2023 Cuma 11:41

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Oteli bahçesinde yer alan ve yaşı 929 olarak hesaplanan dev çınar ağacı, gölgesinde herkesi barındırıyor. 2008 yılında tescillenerek koruma altına alınan çınar, görenleri kendine hayran bırakıyor. 50 metre uzunluğa sahip çınar ağacı, bunaltıcı yaz günlerinde 'doğal klima' etkisi de görüyor.  
Tedavisi, Kocaeli Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü'nün talebi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yapılan çınar ağacının, gerekli bakımları da düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Cinsinin, 'doğu çınarı' olduğu öğrenilen tarihi ağaç, adeta asırlara meydan okuyor.  
 
   "Köylüler ağacın altına toplanırdı" 
  Tarihi ağaç hakkında bilgi veren Derbent Mahalle Muhtarı Erdal Baş, "Burası bir mera alanıymış. Daha önce bütün köylülerin toplanıp, özellikle at yarışlarının yapıldığı, eğlence olarak kullandıkları yerdi. Biz de çocukken merak edip buralara gelirdik. Hatta ağacın enteresan bir anısı vardır. Ağaçta büyük bir oyuk vardı, köfteci abimiz orada köfte ekmek yapar ve satardı. Üstü kapalı olduğu için yağmur da yağsa ıslanmazdı. Bir hafta boyunca eğlence olurdu ve herkes dağılırdı. Ağaca en ufak bir zarar gelmeden buradan gidilirdi" dedi. 
 
 "Her sene bakımı yapılıyor" 
 Ağacın yaklaşık 930 yıllık bir tarihi olduğunu kaydeden Baş, "10 asra yakın tarihi var. İnşallah çok daha uzun yıllar ağacımız burada durur. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında ağacın tamirini, bakımını yaptı. Her sene de bakımı yapılıyor. Ağacın yaklaşık 4 metre çapı, 50 metre de yüksekliği var. Genelde bu alanda düğünler yapılıyor. Birçok düğüne de ev sahipliği yapıyor. Anıtlar Kurulu ağacı bünyesine aldı. Kocaeli Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ağacın bakımını yapıyor. Ağaç hepimizin evladı oldu. 2008 yılında tescillenerek anıt ağaç statüsü kazandı" ifadelerini kullandı.  


İHA
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