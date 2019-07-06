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Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine ev

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için prefabrik ev inşa ediyor.

Büyükşehir'den ihtiyaç sahiplerine ev

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:15

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin barınma ihtiyacını yaptığı prefabrik evler ile karşılıyor. Kocaeli’nde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere, hanede ikametgâh eden kişi sayısına uygun metrekarelerde verilen prefabrik evler inşa ediliyor.

 

ANAHTAR TESLİM

Yapılan prefabrik evler mutfak dolapları, ıslak hacim elemanları projeye uygun hazırlanıp vatandaşlara anahtar teslim ediliyor. Ayrıca prefabrik evler laminat parkeden çelik dış kapıya kadar yapılarak ihtiyaç sahibi ailenin kullanımına sunuluyor.

 

13 AİLEYE EV YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılından bu güne 13 ihtiyaç sahibi aileye prefabrik ev yardımı yaptı. Ayrıca 2 adet yapıma başlanılan ve 5 adet de yapım kararı alınan prefabrik ev hizmeti bulunuyor. Prefabrik ev yardımından yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin bilgi ve başvuru için 153 numaralı çağrı merkezini aramaları gerekiyor.”

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GebzeKocaeliIhtiyaç SahipleriEv
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