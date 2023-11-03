YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Derince'de Fidanlar Toprakla Buluştu

Derince'de Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Parkında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Derince'de Fidanlar Toprakla Buluştu

03 Kasım 2023 Cuma 13:50

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle, Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülen Yerel Destek Programı (YEDEP) çerçevesinde Derince'de bir dizi etkinlik gerçekleşti. Bu çerçevede, Derince Belediyesi ve Dünya Kromozom Kardeşliği Derneğinin de katkılarıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Parkında düzenlendi. Programda fidan diken özel öğrencilerle bir araya gelerek onlara eşlik eden Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, "Gelecek nesillerimize daha yeşil bir Derince ve Türkiye miras bırakmak için fidanlarımızı toprakla buluşturmaya devam ediyoruz" dedi. 


                                       


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Derince
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Marmara Deniziyle İlgili Önemli Uyarı: Marmara Deniziyle İlgili Önemli Uyarı: "Ciddi Aksiyonlar...
Büyükşehir’in Mazot Desteğiyle; Tarlalar Sürülüyor, Ürün Bereketleniyor, Çiftçi Kazanıyor Büyükşehir’in Mazot Desteğiyle; Tarlalar Sürülüyor,...
Kandıra Kefken’e Parke Yollar Kandıra Kefken’e Parke Yollar
İGSAŞ, Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Projeleriyle Gelecek Nesillere Kalıcı Eserler Armağan Ediyor İGSAŞ, Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Projeleriyle...
Ulaşlı Cami'ye Estetik Görünüm Ulaşlı Cami'ye Estetik Görünüm
Donanmanın Merkezinde Heyecanlarından Proje Donanmanın Merkezinde Heyecanlarından Proje
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Marmara Deniziyle İlgili Önemli Uyarı: "Ciddi...
"Denizi sadece müsilaj zamanında hatırlamamalıyız"

Haberi Oku