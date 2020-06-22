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Dilovası Belediyesi’nden yağmur seferberliği

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, aşırı yağan yağmurların ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşatmaması için yapılan çalışmaları bizzat denetledi.

Dilovası Belediyesi'nden yağmur seferberliği

22 Haziran 2020 Pazartesi 11:46

 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sonrasında incelemelerde bulunurken,  yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

YAĞMUR NÖBETİ

Mevsim normallerinin üzerinde yağan yağmur sonrasında teyakkuza geçerek ilçede 24 saat nöbet tutan Belediye ekipleri vatandaşların fırtına ve sel sularına karşı zor durumda kalmamaları için yoğun mesai harcıyor. Çağrı merkezine gelen ihbarlara anında cevap veren ekipler, vatandaşların sorunlarını çözmek için canla başla çalışmaya devam ediyor.

VATANDAŞLARI UYARDI

Sahadaki belediye ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden Başkan Şayir, mağduriyet oluşmaması konusunda talimatlar verirken, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak “Aşırı yağmurlar sonrası bir su baskınları yaşanabiliyor. Dilovası Belediyesi olarak bu olumsuzlukların yaşanmaması için 24 saat halkımızın hizmetindeyiz. Yoğun yağış ve fırtına nedeniyle ekiplerimiz su baskınlarına karşı, su tahliye ve mazgal temizliği çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Nöbetlerini sürdürecek olan ekiplerimiz gerekli tedbirleri alacaktır. Halkımız da yağmur suları ve fırtınanın hayatımızı olumsuz etkilemesi için gerekli tedbirlerini almalarını, mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını temenni ediyoruz. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta belediyemiz çağrı merkezi ile irtibata geçmelerini istiyoruz” dedi.

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