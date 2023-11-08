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Kartepe'ye 1950 Ton Asfalt

Kartepe'de Arslanbey ve Şevkatiye mahallelerine 1950 ton asfalt serimi yapıldı.

Kartepe'ye 1950 Ton Asfalt

08 Kasım 2023 Çarşamba 10:16

 Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şevkatiye Mahallesi Hüseyin Üzülmez Parkı çevresinde Kurs ve Kumlu sokaklarına 750 metre uzunluğunda 1150 ton binder asfalt serimi gerçekleştirdi. Buradaki çalışmalarını tamamlayan ekipler, Arslanbey Mahallesinde ise Berk, Can ve İlayda sokaklarına 800 ton binder asfalt serimi yaptı. 
 Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı için Kartepe'miz genelinde gün boyu çalışmalarımız devam etmektedir. Her geçen gün ilçe genelinde ulaşım konusunda çok ciddi yatırımlar yapılmaktadır. Her yaptığımız yatırımlarla Kartepemiz daha modern ulaşım ağına sahip olmaktadır. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi. 




                                       


İHA
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