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Kuş gözlemcileri Ormanya'da buluşacak

Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya, 5 Ekim Kuş Gözlem Günü’nde göç yolundaki kuşların macerasına ortak olacak.

Kuş gözlemcileri Ormanya'da buluşacak

03 Ekim 2019 Perşembe 12:47

Her yıl Ekim ayının ilk haftası kutlanan Avrupa Kuş Gözlem Günü; tür çeşitliliğinin korunması ve kuşların zorlu göç macerasına ortak olmak amacı ile 2004 yılından beri de ülkemizde farkındalık oluşturuyor. Bu farkındalığa katkı sağlamak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de 5 Ekim Kuş Gözlem Günü’nde Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya’da göç yolundaki kuşların macerasına geçen yıl olduğu gibi bu yılda ortak olacak.

 

DÜRBÜN KULLANIM EĞİTİMİ VERİLECEK

Avrupa Kuş Gözlem Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan etkinlikler kapsamında alanında uzman eğitmenler, kuşların macerasına şahit olmak isteyen vatandaşlara geçen sene olduğu gibi dürbün kullanım eğitimi verecek. Bu özel günde ayrıca göç yolundaki kuş türlerinin araştırılması, önemli kuş alanlarının izlenmesi ve korunması, kuş gözlem raporunun hazırlanması gibi etkinlikleri de yer alacak.

 

ETKİNLİĞE KATILIM ‘ÜCRETSİZ’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile ortak gerçekleştirilecek ve Kuş Gözlemcilerini 5 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da buluşturacak olan etkinlik için Ormanya Doğal Yaşam Parkı iletişim numarasından ulaşabilir (0262 331 6611), ormanya.com adresinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Etkinliklere katılım ücretsizdir. Yaş ve kontenjan sınırı bulunmuyor.

 

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