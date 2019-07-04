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Türkiye, sigara kullanımında dünya dördüncüsü

Dünyada en çok sigara tüketen ülkeler belli olurken, Türkiye’nin listenin dördüncü sırasında yer aldığı görüldü.

Türkiye, sigara kullanımında dünya dördüncüsü

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:12

Ajans Press, sigara tüketimine yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin sigara kullanımında dördüncü sıraya yerleştiği görüldü.
Araştırma nüfusların 15 yaş üstü sigara kullanımlarını ele alırken, Türkiye’de sigara kullanımının erkek nüfusunun yüzde 40’ında, kadın nüfusunun ise yüzde 13’ünde olduğu kaydedildi. Böylelikle Türkiye’deki total sigara kullanımı yüzde 26 olarak tespit edildi. En fazla sigara tüketimiyle listenin ilk sırasına da yüzde 39 oran ile Endonezya yerleşti. Endonezya’dan sonra yüzde 30 ile Rusya gelirken, Yunanistan’ın da yüzde 27 oranla üçüncü sıraya yerleştiği saptandı. Buna karşın en az sigara tüketen ülke de yüzde 7 ile Brezilya olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler
TürkiyeDünya DördüncüsüSigara Kullanımı
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