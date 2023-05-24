ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

107 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı: "Uyuşturucu baronlarından tehdit alıyorum"

- "İkinci tırdaki uyuşturucuyu kendi rızamla teslim ettim"

107 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı:

24 Mayıs 2023 Çarşamba 20:08

 Hakkari'den İstanbul'a 107 kilo uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları sırada Kocaeli'de yakalanan baba ile oğullarının da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen tutuklu sanık İ.K., "İkinci tırdaki uyuşturucu kendi rızamla teslim ettiğim için uyuşturucu baronlarından tehdit alıyorum. Hatamı telafi etmek için büyük risk aldım. Şimdi olmazsa bile birkaç yıl sonra tehditlerini gerçekleştirecekler" dedi.   
 
  Olay, 13 Ekim 2021'de Kocaeli’de meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi dedektifleri, tırlar ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler tarafından tespit edilen 2 tır, fiziki ve teknik takibe alındı. Şüpheli iki tırın il sınırına girdiğini belirleyen polis ekipleri operasyona başladı. Kartepe geçişinde durdurulan tırların dorse iskeletini oluşturan çelik profiller içerisine uyuşturucu gizlendiği belirlendi. Narkotik köpeğinin yoğunlaştığı demir profilleri kesen polis ekipleri, 447 paket halinde 107 kilo eroin ele geçirdi. Olaya ilişkin İ.K. ile oğulları M.F.K., A.K. (19) ve akrabaları M.M.K. tutuklandı. 
 
  "Uyuşturucu baronlarından tehdit alıyorum" 
  Haklarında 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan dava açılan sanıklar İ.K., M.F.K. A.K. ve M.M.K.'nın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları, tutuklu sanıklar İ.K. ile oğlu M.F.K., tutuksuz sanık A.K. hazır bulundu. Diğer celse tahliye edilen M.M.K. ise duruşmaya katılmadı. Söz hakkı verilen İ.K., "İkinci tırdaki uyuşturucu kendi rızamla teslim ettiğim için uyuşturucu baronlarından tehdit alıyorum. Hatamı telafi etmek için büyük risk aldım. Şimdi olmazsa bile birkaç yıl sonra tehditlerini gerçekleştirecekler. Ailemi de tehdit ettiler. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı. 
 
  "Uyuşturucudan haberim yoktu" 
  Suçlamaları kabul etmeyen M.F.K., "İlk günden beri verdiğim ifadelere tekrar ediyorum. Dorsenin içinde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Dorseyi babamdan almıştım. Depremde evim ağır hasar aldı, ailem eve giremiyor, çok mağdurum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu. 
 Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.  
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
UyuşturucuKocaeliGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sokak Ortasındaki Cinayete 6 Tutuklama Sokak Ortasındaki Cinayete 6 Tutuklama
Sıilah İmalatı Ve Ticareti Yapan Kişi Tutuklandı Sıilah İmalatı Ve Ticareti Yapan Kişi Tutuklandı
Sağlıkçı Ailenin Yeni Yaşam Hayali Yarım Kaldı: 4 Ölü, 1 Yaralı Sağlıkçı Ailenin Yeni Yaşam Hayali Yarım Kaldı:...
Yakın Arkadaşını Öldüren Sanığa 18 Yıl Hapis: Yakın Arkadaşını Öldüren Sanığa 18 Yıl Hapis:...
Çarşı Karıştı: Kentin Göbeğinde Kalabalık Gruplar Birbirine Girdi Çarşı Karıştı: Kentin Göbeğinde Kalabalık...
Cadde Üzerinde Tabanca İle Vurulan Kadın Yaralandı Cadde Üzerinde Tabanca İle Vurulan Kadın Yaralandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Sokak Ortasındaki Cinayete 6 Tutuklama
Samsun'da bir kişinin sokakta öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7...

Haberi Oku