107 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı:

Hakkari'den İstanbul'a 107 kilo uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları sırada Kocaeli'de yakalanan baba ile oğullarının da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen tutuklu sanık İ.K., "İkinci tırdaki uyuşturucu kendi rızamla teslim ettiğim için uyuşturucu baronlarından tehdit alıyorum. Hatamı telafi etmek için büyük risk aldım. Şimdi olmazsa bile birkaç yıl sonra tehditlerini gerçekleştirecekler" dedi.

Olay, 13 Ekim 2021'de Kocaeli’de meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi dedektifleri, tırlar ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler tarafından tespit edilen 2 tır, fiziki ve teknik takibe alındı. Şüpheli iki tırın il sınırına girdiğini belirleyen polis ekipleri operasyona başladı. Kartepe geçişinde durdurulan tırların dorse iskeletini oluşturan çelik profiller içerisine uyuşturucu gizlendiği belirlendi. Narkotik köpeğinin yoğunlaştığı demir profilleri kesen polis ekipleri, 447 paket halinde 107 kilo eroin ele geçirdi. Olaya ilişkin İ.K. ile oğulları M.F.K., A.K. (19) ve akrabaları M.M.K. tutuklandı.

"Uyuşturucu baronlarından tehdit alıyorum"

Haklarında 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan dava açılan sanıklar İ.K., M.F.K. A.K. ve M.M.K.'nın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda taraf avukatları, tutuklu sanıklar İ.K. ile oğlu M.F.K., tutuksuz sanık A.K. hazır bulundu. Diğer celse tahliye edilen M.M.K. ise duruşmaya katılmadı. Söz hakkı verilen İ.K., "İkinci tırdaki uyuşturucu kendi rızamla teslim ettiğim için uyuşturucu baronlarından tehdit alıyorum. Hatamı telafi etmek için büyük risk aldım. Şimdi olmazsa bile birkaç yıl sonra tehditlerini gerçekleştirecekler. Ailemi de tehdit ettiler. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucudan haberim yoktu"

Suçlamaları kabul etmeyen M.F.K., "İlk günden beri verdiğim ifadelere tekrar ediyorum. Dorsenin içinde uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Dorseyi babamdan almıştım. Depremde evim ağır hasar aldı, ailem eve giremiyor, çok mağdurum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İHA