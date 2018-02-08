21 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Derince, İzmit, Darıca ve Kartepe ilçelerindeki evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri tespit eden ekipler, söz konusu kişilerin Balıkesir'de de 4 hırsızlık olayının da faili olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan S.Ö'yü (39) Darıca'da, O.Ç'yi (32) de İstanbul'un Kartal ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlıların 21 evden gerçekleştirdikleri hırsızlıklarda 40 bin lira, 150 bin lira değerinde ziynet eşyası, muhabbet kuşu, 11 kumbara, 20 güneş gözlüğü, 7 televizyon, 6 parfüm, çeyiz takımı, 3 aracın yedek anahtarı ve 3 battaniye çaldıkları öğrenildi.

Bu arada şüphelilerin hırsızlık suçundan sekizer kaydının bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan zanlıların hırsızlık sonrası geçtikleri sokaklardaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki malzemelerle sokakta yürümeleri ve daha sonra bir otomobile binmeleri yer alıyor.