banner328
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı

Kocaeli ve Balıkesir'de 21 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.

21 hırsızlık olayının zanlıları tutuklandı

08 Şubat 2018 Perşembe 09:55

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Derince, İzmit, Darıca ve Kartepe ilçelerindeki evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri tespit eden ekipler, söz konusu kişilerin Balıkesir'de de 4 hırsızlık olayının da faili olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlılardan S.Ö'yü (39) Darıca'da, O.Ç'yi (32) de İstanbul'un Kartal ilçesinde gözaltına aldı.

Zanlıların 21 evden gerçekleştirdikleri hırsızlıklarda 40 bin lira, 150 bin lira değerinde ziynet eşyası, muhabbet kuşu, 11 kumbara, 20 güneş gözlüğü, 7 televizyon, 6 parfüm, çeyiz takımı, 3 aracın yedek anahtarı ve 3 battaniye çaldıkları öğrenildi.

Bu arada şüphelilerin hırsızlık suçundan sekizer kaydının bulunduğu belirtildi.  

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan zanlıların hırsızlık sonrası geçtikleri sokaklardaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki malzemelerle sokakta yürümeleri ve daha sonra bir otomobile binmeleri yer alıyor.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Terör propagandasında 7 tutuklu Terör propagandasında 7 tutuklu
"DEAŞ'ın medya sorumlusu" yakalandı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu
Ölümle sonuçlanan kavgada 5 gözaltı Ölümle sonuçlanan kavgada 5 gözaltı
Gebze'de Kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklu Gebze'de Kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklu
Gebze'de motosiklet hırsızlığı Gebze'de motosiklet hırsızlığı
Yukarı Çık

banner341

banner339

Terör propagandasında 7 tutuklu
Sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

Haberi Oku