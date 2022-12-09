21 kaçak cep telefonu ele geçirildi

21 kaçak cep telefonu ele geçirildiBaşiskele ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 21 kaçak cep telefonu bulundu. 09 Aralık 2022 Cuma 21:41 İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 7 Aralık'ta ilçedeki bir araçta polis ekiplerince arama yapıldı. Aramada, araçta 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş