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21 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Başiskele ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 21 kaçak cep telefonu bulundu.

21 kaçak cep telefonu ele geçirildi

09 Aralık 2022 Cuma 21:41

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 7 Aralık'ta ilçedeki bir araçta polis ekiplerince arama yapıldı.
Aramada, araçta 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.


AA
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