21 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Başiskele ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 21 kaçak cep telefonu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 7 Aralık'ta ilçedeki bir araçta polis ekiplerince arama yapıldı.

Aramada, araçta 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

AA