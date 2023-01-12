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3 kişinin yaralandığı kazada trafik durdu, araçlar kontak kapattı

İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu.

3 kişinin yaralandığı kazada trafik durdu, araçlar kontak kapattı

12 Ocak 2023 Perşembe 10:08

  Kaza, Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 06 DN 2480 plakalı Ford marka hafif ticari araç, caddeden sola dönmek isterken karşı istikametten seyir halinde olan A.F. hakimiyetindeki 34 KB 2090 plakalı Range Rover marka SUV tipi araçla çarpıştı. Çarpışma neticesinde araçlar bir süre savrulduktan sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler A.F., M.K. ile hafif ticari araçta bulunan yolcu M.Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 Öte yandan, kaza sebebiyle polis ekipleri caddenin Ankara istikametini bir süreliğine trafiğe kapattı. Kazalı araçların çekilmesinin ardından trafik yeniden normal seyrine döndü. 
 Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 



İHA
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